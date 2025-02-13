ضبط عددا من العناصر الإجرامية بالغربية لقيامهم بجلب كمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 01:29 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "لإثنان منهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "21,6 كيلو جرام حشيش – 2,5 كيلو جرام هيروين - كمية لمخدر الآيس" - فرد خرطوش وطلقتان – طبنجة صوت – سيارة – دراجة نارية – سلاح أبيض).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.