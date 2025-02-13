وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع وزير الخارجية اللبناني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 01:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس ١٣ فبراير مع نظيره اللبناني السيد "يوسف رجى"، وذلك خلال تواجده في باريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري حول سوريا.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتوجيه التهنئة لنظيره اللبناني على توليه منصبه في الحكومة اللبنانية الجديدة، مثمنًا تشكيل الحكومة الجديدة وما تمثله من خطوة مهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.

وأكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق وتنفيذ أولوياته الوطنية، بما يحفظ للبنان سيادته ووحدته وأمنه واستقراره ويستعيد دوره الإقليمي، معربًا عن تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات.