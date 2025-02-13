وزير الشباب والرياضة يجتمع بمجموعة العمل البحثية لدعم التنمية البشرية والتنشئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 01:29 مساءً - ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الدبلوماسية الشبابية وإعداد جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن، أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تشكيل مجموعة عمل بحثية تضم نخبة من شباب الدفعات الثلاث لبرنامج الدبلوماسية الشبابية، الذين تم انتقاؤهم بعناية بناءً على كفاءتهم ومشاركاتهم الفعالة.

وتهدف هذه المجموعة إلى دعم الوزارة في مجال أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والشئون الاستراتيجية، ووضع خطط وبرامج متكاملة، ومراجعة آليات تنفيذها، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات لتعزيز أوجه التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تمكين الشباب ومنحهم المساحة اللازمة للإبداع والابتكار، مشددا على إن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة الشباب والرياضة على توفير المناخ الداعم لإعداد جيل واعٍ، قادر على تحمل المسؤولية، والمساهمة بفعالية في دعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مضيفا أن مجموعة العمل البحثية ستشكل نواةً لفرق استشارية شابة تعمل على تقديم رؤى وتوصيات تدعم توجهات الوزارة في المجالات المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على المشروعات والبرامج المنفذة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في نهجها لتوسيع دوائر المشاركة الشبابية وإتاحة الفرصة أمام الطاقات الواعدة للمساهمة في صياغة سياسات وطنية مؤثرة.

ويأتي برنامج الدبلوماسية الشبابية الذي أطلقته الوزارة كأحد أبرز المبادرات التي تسعى لتعزيز وعي الشباب المصري بالقضايا الوطنية والدولية، وإعداد كوادر قادرة على تمثيل مصر في مختلف المحافل، ودعم رؤية الدولة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا قائم على المعرفة والتخطيط الاستراتيجي.