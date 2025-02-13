أسرة الشيخ مصطفي إسماعيل تهدي إذاعة القرآن الكريم ١٨ تلاوة تذاع لأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 01:28 مساءً - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ علاء محمد حسني طاهر حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل ، وذلك بحضور الأستاذ إسماعيل دويدار رئيس شبكة القرآن الكريم .

أبلغ حفيد الشيخ مصطفي إسماعيل تحيات العائلة وتقديرها للجهود المبذولة ، والتي أعادت إذاعة القرآن إلي مكانتها اللائقة.

كما أهدي الهيئة الوطنية للإعلام (١٨) تلاوة نادرة للشيخ مصطفي إسماعيل لم تذع من قبل. لتنضم إلي مكتبة القارئ الكبير لدي إذاعة القرآن الكريم.

وجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لعائلة الشيخ مصطفي إسماعيل ، وقال : إن سعادة مستمعي الشيخ الجليل ستكون غامرة ، حيث سيمكنهم الاستماع لهذه التلاوات الرائعة للمرة الأولي .. علي امتداد شهر رمضان المعظم .