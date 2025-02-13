مصدر مسؤول: نجاح الجهود المصرية القطرية في استكمال تنفيذ الهدنة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 01:28 مساءً - أفاد مصدر مسؤول، لـ "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بنجاح الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ وقف إطلاق النار، والتزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة بقطاع غزة.

وكانت، حركة"حماس"، أعلنت الاثنين الماضي، قرارها بتأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر" وقالت إن ذلك يأتي ردًا على "عدم التزام" إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبدورها، قالت حركة "حماس" في بيان اليوم الخميس، إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الحركة: "لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملًا".

وأوضحت أن الوسطاء يمارسون ضغوطًا لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت.