القومي للمرأة بالإسماعيلية يشهد انطلاق القافلة الطبية الرابعة لدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 01:28 مساءً - شهدت الأستاذة لبنى زكي مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية انطلاق القافلة الطبية الرابعة الموجهة إلى دائرة محكمة استئناف الإسماعيلية بنادي القضاة، وذلك بحضور اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمستشار فكري غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء، و المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

هذا وقد نقلت الأستاذة لبني زكي تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس ، و أشادت بالخدمات المقدمة من خلال القافلة الطبية للقضاة وذلك لدعم الجانب الصحي لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.، كما استعرضت انجازات المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ودوره الهام في دعم قضايا المرأة المصرية.

وعلى هامش هذه الفعاليات، شاركت الأستاذة لبني زكي فى الاجتماع الذى عقد لمتابعة ومناقشة الخطة العاجلة لمركز ومدينة القنطرة غرب،والتي أعدها المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمديريات المختلفة ، وذلك لمواجهة القضية السكانية والوقوف على أنسب الحلول لها على أرض الواقع، وذلك بحضور اللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية ، وعدد من الوكلاء والمديرين.