الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السادات للعلوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 11:24 صباحاً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية وإطلاعها على كافة المتغيرات الدولية والإقليمية وإنعكاستها على الأمن القومى المصرى ، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية مع مختلف المؤسسات التعليمية ، وقع اللواء أ ح / عاطف عبد الرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والأستاذ الدكتور / محمد صالح هاشم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بروتوكول تعاون لتحقيق الإستفادة لكلا الجانبين فى شتى المجالات العلمية .

يهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال البحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة والإستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية بين الطرفين .

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية .