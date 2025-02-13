جامعة القاهرة تنظم مهرجانا رياضيا في إطار تعزيز الروح الرياضية وبناء جسور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 10:27 صباحاً - د.محمد سامى عبدالصادق: إدارة الجامعة حريصة على نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين منسوبي الجامعة لما لها من تأثير إيجابي على صحتهم وحياتهم.

رئيس الجامعة: هدفنا أن نجعل من ممارسة الرياضة أسلوب حياة تمنح الطاقة والتوازن، مع التأكيد على أن الجسد القوي يصنع عقلا قويا.

د.محمد سامى عبد الصادق يشهد افتتاح فعاليات المهرجان الرياضي ويكرم الفائزين من الطلبة والطالبات فى ماراثون الجري.

د.أحمد رجب يستعرض أهم الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية بالمهرجان لصقل المهارات البدنية والنفسية للطلاب وتكوين شخصياتهم المتكاملة.

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب: هدفنا اكتشاف المواهب الرياضية والطاقات الإبداعية ورعايتها بدعم كامل من رئيس الجامعة.

أعطى الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إشارة البدء لانطلاق المهرجان الرياضي الذي نظمته الجامعة لطلابها بالملعب الرئيسي داخل المدينة الرياضية بالجامعة، بهدف تعزيز الروح الرياضية والنشاط البدني، وبناء جسور التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف كليات الجامعة من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، وذلك بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وعبر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته الافتتاحية، عن سعادته لتواجده في المهرجان الرياضي الذي تحرص الجامعة على تنظيمه، مؤكدًا أن الرياضة هي المحرك الرئيس لكافة الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة، وموجهًا دعوته إلى منسوبي الجامعة بأن تصبح الرياضة ممارسة يومية وأسلوب حياة لما تمنحه من طاقة وتوازن، ومع التأكيد على أن الجسد القوي يصنع عقلا قويا.

وشهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال افتتاحه فعاليات المهرجان الرياضي، ماراثون جري للطلبه والطالبات، وقام بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول في ماراثون الجري للطلاب الطالب خالد أحمد طه، وفاز بالمركز الثاني الطالب ابراهيم فؤاد، وفاز بالمركز الثالث الطالب أحمد عرابي، بينما فازت بالمركز الأول في مارثون جري الطالبات الطالبة ديما أسامه، وفازت بالمركز الثاني الطالبة ايمان محسن، وفازت بالمركز الثالث مناصفة كل من الطالبة نورهان عماد والطالبة فاطمة مكرم.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى الأنشطة المختلفة التي يتضمنها المهرجان الرياضي وهي ماراثون جري للطلبة والطالبات، وشد الحبل، وخماسي قدم طلبة وطالبات، ورميات حرة سله طلبة وطالبات، وألعاب قوي، ومسابقة ذراعين، وكراسي موسيقية، مؤكدًا أن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تلعب دورًا كبيرًا في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب ورعايتها بدعم كامل من رئيس الجامعة.