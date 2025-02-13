وزير الرى يتابع إجراءات الاستعداد لعقد ”إسبوع القاهرة الثامن للمياه”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 10:27 صباحاً - - تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في فعاليات الإسبوع المختلفة لتعزيز تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة

- دعم دور الشركات في عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه

- تعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن إسبوع القاهرة للمياه

- تحسين الإجراءات التنظيمية لضمان حصول المشاركين على تجربة سلسة وفعالة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة التحضيرات الجارية لإسبوع القاهرة الثامن للمياه لعام ٢٠٢٥، حيث تم خلال الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية والفرعية للمؤتمر، والأنشطة المختلفة المزمع تنظيمها، بالإضافة للترتيبات اللوجستية اللازمة لضمان نجاح الفعاليات .

وخلال الاجتماع تم عرض عدد من المقترحات لتعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في الفعاليات المختلفة، بما في ذلك الجلسات وورش العمل والمسابقات والمعرض، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المؤتمر، وتعزيز تبادل الخبرات، والارتقاء بمستوى الأبحاث العلمية المقدمة، ودعم دور الشركات في عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع المياه .

كما تمت مناقشة تطوير الجلسات العامة ورفيعة المستوى، وتعزيز المسار الأفريقي ليكون فعالية سنوية ضمن إسبوع القاهرة للمياه، مما يسهم في تعميق التعاون الإقليمي وتعزيز الحوار حول تحديات المياه في القارة الأفريقية .

وفي إطار تحسين الإجراءات التنظيمية .. فقد تم بحث عدد من الجوانب اللوجستية والتي تشمل اختيار الموقع المناسب لانعقاد المؤتمر، وتجهيز القاعات بكافة المتطلبات الفنية، وضمان توفر الدعم التقني اللازم، وتيسير إجراءات التسجيل لضمان تجربة سلسة وفعالة للمشاركين، إلى جانب تحسين سلاسة التنقل بين أماكن الفعاليات المختلفة .

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الوزارة على تنظيم إسبوع القاهرة الثامن للمياه بمستوى يليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة .