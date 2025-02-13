السفير المصري في لاهاي يلتقي مع أعضاء الجالية المصرية في هولندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 فبراير 2025 08:29 صباحاً - التقى السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، بلفيف من أعضاء الجالية المصرية في امستردام، وذلك في إطار الحرص على دورية التواصل مع أبناء مصر المُغتربين في هولندا والاستماع إلى مقترحاتهم وشواغلهم، حيثُ شهد اللقاء حواراً مستفيضاً حول جهود الارتقاء بالخدمات القنصلية المُقدمة، وسُبُل تحقيق الاستفادة المرجوة من خبرات أبناء الجالية للمساهمة في جهود التنمية المُتسارعة التي يشهدها وطنهم الأم، وقدَ ثمنَ السفير من جانبه دور الجالية المصرية في هولندا وما تحظى به من تقدير وترحيب.

تناولَ حنـا في حديثه مع أبناء الجالية توجيهات القيادة السياسية الخاصة بالحفاظ على وتيرة التواصل المباشر والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، متناولاً الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج في هذا الإطار، والتي تضع احتياجات المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وتسعى في هذا السياق لتسريع كافة المعاملات القنصلية ورقمنتها، فضلاً عن طرح مبادراتٍ عدة لتلبية احتياجات وتطلعات أبناء الجالية المصرية بالخارج، وتحقيق التواصل المنشود مع أبناء الجيلين الثاني والثالث.

تناول السفير أيضاً ما تضعه جهود التنمية الوطنية والتحديات الإقليمية والدولية من مسئولية إضافية على أبناء مصر المُغتربين لتعزيز أهدافها وتحقيق التنمية المأمولة بها، والتي لن تتحقق إلا بسواعد المصريين وتكاتفهم، واصفاً أبناء الجالية المُغتربين بسفراء مصر وواجهتها الحقيقية.

حرصَ أبناء الجالية في نهاية اللقاء على إبراز تضامنهم مع أبناء فلسطين ورفضهم لأية محاولاتٍ لتهجيره من أرضه ومن ثمَ تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بأمن مصر القومي وسيادتها الإقليمية على أراضيها، مُشيدين بجهود مصر في توفير الدعم اللازم والمساندة الواجبة للشعب الفلسطيني الشقيق.