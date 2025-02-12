عمرو أديب للعرب أمام القمة العالمية للحكومات بدبى: آن الأوان أن يقف الجميع بجانب مصر "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:35 مساءً - من داخل القمة العالمية للحكومات المنعقدة في مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة، وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للإعلاميين والمواطنيين العرب، دعاهم خلالها إلى مساندة مصر والوقوف بجانبها في ظل التحديات الراهنة.

وقال أديب إن مصر تحمي الأمن القومي العربي وتدافع عن القضية الفلسطينية، مما يستوجب دعمها إعلامياً في هذا التوقيت الصعب، مضيفاً: أرجوكم كل واحد في برنامجه والتويتر اقفوا بجانب مصر، مصر داخلة على أيام صعبة جدا، وأيام غير محتملة.

وأضاف الإعلامى عمرو اديب: مصر وقفت مع العالم العربي كله، وآن الأوان أن كل واحد فينا يقف بجانب مصر.. أرجوكم كل واحد لا يدخر جهد أو كلمة. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. احنا نسمع قبور واحنا عاوزين منكم نور. اقفوا جنبنا لأننا داخلين في مسألة صعبة جدا".