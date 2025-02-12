وزير قطاع الأعمال: زراعة 310 ألف فدان قطن لتحفيز المزارعين وتطوير الصناعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:35 مساءً - قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارة قطاع الأعمال العام لديها 6 شركات قابضة يتبعها 172 شركة، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة منبثقة من "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

أضاف شيمي، في لقائه الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج نهاية 2024، وجرى وضع خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتي تبدأ من زراعة القطن المصري طويل التيلة، حيث جرى زراعة 310 ألف فدان قطن لتحفيز المزارعين وتطوير الصناعة.

وتابع وزير قطاع الأعمال: "اكتمال تطوير شركة غزل المحلة والتي تعتبر قلعة صناعية في منتصف العام الجاري، ونعمل على تأهيل المصانع القائمة"، لافتا إلى أن مشروع الغزل والنسيج يشمل 7 شركات على مستوى الجمهورية، وسيتم الانتهاء من التطوير نهاية العام الجاري، وقال: "إحياء صناعة الغزل والنسيج وكم العمالة التي تعمل به ونحرص على تطويره دائما مهمتنا لاستعادة الريادة عالميا".

وأشار، إلى أن هناك تعاون مع شركات المقاولات والموردة للماكينات الحديثة في تطوير قطاع الغزل والنسيج، لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى المشاركة في معارض عالمية لعرض منتجات الغزل والنسيج وجذب التعاقدات الخارجية وتحقيق الاستدامة.