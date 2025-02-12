وزير الخارجية والهجرة يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في إثيوبيا خلال زيارته إلى أديس أبابا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:34 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الأربعاء 12 فبراير ٢٠٢٥، بأعضاء الجالية المصرية المقيمين في إثيوبيا، في إطار زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا برعاية مواطنيها في الخارج، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وعنصرًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية.

كما شدد على أن الوزارة، عن طريق السفارة المصرية في أديس أبابا، تعمل باستمرار على متابعة أوضاع الجالية وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لضمان تمتعهم بكافة حقوقهم وتوفير الخدمات القنصلية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة. واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز ارتباط الجاليات بالخارج بالوطن، مشيرًا إلى البرامج والمبادرات المختلفة المقدمة للمصريين في الخارج خاصة الفرص الاقتصادية والاستثمارية داخل مصر، فضلًا عن مبادرات دعم تعليم أبناء الجاليات المصرية والحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية.

استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحسين الخدمات القنصلية ورقمنتها، والتي تهدف إلى تسريع الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات القنصلية وتسهيل الإجراءات للمواطنين المصريين بالخارج.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية تعمل على تطوير منظومة الخدمات القنصلية بما يشمل إصدار الوثائق الرسمية، وتجديد جوازات السفر، وتسهيل استخراج الأوراق الرسمية إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الأعباء على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. كما أكد الوزير أن السفارات والقنصليات المصرية حول العالم تشهد تطورًا ملحوظًا في آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما يضمن الاستجابة السريعة لاحتياجات الجاليات المصرية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة القضايا التي تشغل أبناء الجالية المصرية في إثيوبيا، حيث استمع الوزير إلى آرائهم واستفساراتهم حول مختلف الموضوعات. وأكد الوزير أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تذليل أي عقبات تواجه الجالية، وتعزيز قنوات التواصل من خلال السفارة المصرية.