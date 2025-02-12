الشيخ أحمد الطيب يجيب على طفلة: هل سنرى الله تعالى في الجنة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:37 مساءً - صدر حديثاً الجزء الثانى من كتاب "الأطفال يسألون الإمام" لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذى أتُيح للجمهور بجناح الأزهر بـ معرض الكتاب، والذى يتضمن أسئلة كثيرة تدور في ذهن الأطفال الصغار لا يستطيع الكبار الإجابة عنها أحيانًا، ظنًّا منهم أنَّ تلك الأسئلة مسيئة للعقيدة، ويطلبون منهم التوقف عن ذلك، جاءت فكرة هذا الكتاب الذي جمع فيه أسئلة الأطفال ليجيب عنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بنفسه ليرشدهم، ويعلمهم صحيح دينهم، وتكون رسالة تربويَّة لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار، والإجابة عنها بعقل متفتح؛ بل وتشجيعهم على التفكير والتدبر في أمور العقيدة وغيرها من الأمور في الحياة.

هل سنرى الله تعالى في الجنة؟

نعم يا أبنائي، لا شك في أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة وهو أعظم نعيمها، قال عز وجل: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ، ويقول أيضًا: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى.

كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ»، قَالَ : يقول اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى : تُرِيدُونَ شيئًا أزِيدُكُمْ؟ فيقولونَ: أَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ قَالَ : فَيَكْشِفُ الحِجَابَ، فَمَا أَعْطُوا شيئًا أَحَبَّ إِلَيهِم مِنَ النَّظَرِ إِلى رَبِّهِمْ عَزَّ وجلَّ» ، ثُمَّ تَلا : هذه الآيَةَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وزيادة .

ومن الأدلة التي تُؤكّد ذلك أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ ، لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا»، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، وعلى ذلك فرؤية الله تعالى ثابتة لعباده المؤمنين في الجنة.