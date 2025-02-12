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فوز المرشحة المصرية الدكتورة أماني الشريف بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا

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فوز المرشحة المصرية الدكتورة أماني الشريف بمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:28 مساءً - بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أعاد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، انتخاب الدكتورة أماني الشريف لمنصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم أفريقيا لمدة أربعة أعوام، حيث حصلت على 37 صوتا متخطية العدد المطلوب للفوز بالمنصب.

 

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة أماني الشريف كان قد تم انتخابها عام 2022، وحققت إنجازات عديدة خلال الفترة الأولى لها، ويعد مجلس الجامعة أعلى جهاز إداري يتولى الإشراف على سياسة الجامعة وبرامجها المختلفة في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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