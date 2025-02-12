الفريق أحمد خليفة يشهد الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:28 مساءً - شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والتي تستضيفها مصر، وتأتي استمراراً للجهود والمساعى المصرية الداعمة للشعب الليبى الشقيق، وتهيئة للمناخ الملائم للحوار وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق، بالإضافة إلى دعم الجهود الأممية لبعثة الأمم المتحدة التي تهدف إلى استقرار وحدة الدولة الليبية.

وتناولت اجتماعات اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بهدف توحيد الرؤى التي تدعم استقرار الدولة الليبية، واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الجلسة الافتتاحية، تقديره للعلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين المصري والليبي الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.

وأعرب أعضاء الوفد الليبي عن عميق تقديرهم للدولة المصرية، لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية لتحقيق التواصل واستمرار المناقشات التي تضع العديد من الأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ على مجلس التفاوض، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي.