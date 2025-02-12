ضبط متهمين استولوا على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم لأداء مناسك العمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين ، والإستيلاء على أموالهم .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بنطاق محافظتى "الإسماعيلية ، الدقهلية") بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر لآداء مناسك العمرة من خلال الترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال تحويلها على محافظ إلكترونية بدعوى إنهاء إجراءات السفر "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الإسماعيلية ، الدقهلية" تم ضبطهما ، وبحوزتهما (4 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .