رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات اللجنة العسكرية الليبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:28 مساءً - شهد الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الجلسة الإفتتاحية لإجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التى تستضيفها جمهورية مصر العربية ، والتى تأتى إستمراراً للجهود والمساعى المصرية الداعمة للشعب الليبى الشقيق وتهيئة المناخ الملائم للحوار وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف لتغليب مصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق ، ودعم الجهود الأممية لبعثة الأمم المتحدة التى تهدف إلى إستقرار وحدة الدولة الليبية .

وتناولت إجتماعات اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بهدف توحيد الرؤى التى تدعم إستقرار الدولة الليبية وإتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الإجتماعى الليبى وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجلسة الإفتتاحية على تقديره للعلاقات والروابط التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والليبى الشقيق ، مشيداً بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتأكيد على إتفاق وقف إطلاق النار بما يدعم ركائز الأمن والإستقرار داخل الأراضى الليبية .

وأعرب أعضاء الوفد الليبى عن عميق تقديرهم للدولة المصرية لإستضافتها إجتماعات اللجنة العسكرية لتحقيق التواصل وإستمرار المناقشات التى تضع العديد من الأطروحات والأفكار القابلة للتنفيذ على مجلس التفاوض بما يعود بالنفع على الشعب الليبى .