رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يشارك بالمؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 05:28 مساءً - في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع الجامعي كشريك فاعل بمنظومة الصحة المصرية، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصا بدعم المستشفيات الجامعية، والتي تقدم بالفعل ٧٦% من الخدمات الصحية الثالثية وعالية التخصص، مشيدا بالتعاون القائم بين الهيئة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث للتعريف بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعترف بها دوليًا، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج الصحية للمرضى.

جاء ذلك خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث 2025، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمقرر انعقاده في الفترة من ١٢ إلى ١٣ فبراير الجاري، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

ينعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، تحت عنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، والذي يُعد منصة علمية هامة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور الأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأستاذ جراحة الأورام بطب قصر العيني، لواء طبيب/ طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، وأ.د. عادل العدوي، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ووزير الصحة الأسبق، ود.عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، السفير/يورجن شولتس، سفير المانيا الاتحادية بالقاهرة، ونخبة من كبار الشخصيات من القطاعين الصحي والأكاديمي.

وأشاد الدكتور أحمد طه بالخطوة المهمة التي قام بها معهد تيودور بلهارس بانضمامه مؤخرًا إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مما يعزز من دوره في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة إلى جانب دوره البحثي العريق.

وأكد أن هذا الانضمام يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة من خلال المعهد، ويتيح فرصًا أكبر للتعاون مع الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية الأخرى.

وأضاف الدكتور أحمد طه أن معهد تيودور بلهارس يمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين التميز البحثي والخدمات العلاجية المتخصصة، إذ يضطلع بدور محوري في مكافحة الأمراض المتوطنة وتقديم خدمات طبية عالية التخصص في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بالتأكيد على أن التكامل بين البحث العلمي والخدمات الصحية هو الطريق نحو نظام صحي مستدام يلبي احتياجات المواطن المصري، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين GAHAR ومعهد تيودور بلهارس لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية في مصر.