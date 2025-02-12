لجان تقنين أراضى الدولة تعلن تسليم 93 ألف عقد تقنين للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 04:33 مساءً -

أكثر من 93 ألف عقد تقنين سلمته لجان التقنين لأراضى الدولة بالمحافظات تحت أشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

وأكدت اللجنة أن هذا العدد من العقود يعكس الجدية فى التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية، وكذلك حرصها على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتذليل كل المعوقات التى تواجه عملية التقنين بالمحافظات وجهات الولاية المختلفة.

وكلفت اللجنة جميع المحافظات بالعمل على الانتهاء من كل الملفات المنتظرة التعاقد والبالغ عددها 15 ألف ملف، وذلك من خلال وضع مدد محددة لطالبي التقنين لإنهاء إجراءات التعاقد، وسداد حقوق الدولة وسرعة البت فى التظلمات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد حق الدولة، وفى الوقت نفسه الاستمرار فى معاينة باقى الحالات المطلوب تقنينها للبت فيها.

وحفاظا على حقوق وممتلكات الدولة وجهت اللجنة باستمرار موجات الإزالة لكافة التعديات واسترداد الاراضى المعتدى عليها، وبلغ إجمالى الأراضى المستردة والمتحفظ عليها بواسطة الوحدات المحلية 21 ألف قطعة أرض، ومتابعة المحافظات للمحاضر الجنائية التى تم تحريرها ضد المتعدين، مع تكليف مسئولي مجالس المدن والاحياء بالمرور الدورى المستمر على الاراضى المستردة للتأكد من عدم عودة التعديات عليه.