وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع وزيرة الدولة للمنظمات الدولية الإكواتورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 03:32 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، مع "ماري كروز إيفونا أنديمي"، وزيرة الدولة للمنظمات الدولية في جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

أشاد د. عبد العاطي بالعلاقات بين مصر وغينيا الاستوائية، معربًا عن تطلع مصر إلى دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما عبر دعم تواجد الشركات المصرية في السوق الغيني الاستوائي، والاستفادة من خبرات مصر في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع غينيا الاستوائية في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتعليم، والتجارة والاستثمار، وذلك في إطار دعم مصر لمسيرة التنمية في الدول الإفريقية.

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التنسيق داخل الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا على أهمية التعاون المشترك لتعزيز العمل الإفريقي الجماعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار في القارة. وأشادت الوزيرة الإكواتورية بالدور المصري الفاعل في دعم الجهود القارية لتعزيز السلم والأمن، وتطوير آليات الاتحاد الإفريقي لمواجهة التحديات الراهنة.