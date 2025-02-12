توقيع بروتوكول بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الزراعة لتعزيز البحوث الزراعية

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الزراعة لتعزيز البحوث الزراعية

رياض - احمد صلاح - شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحوث الزراعية. ويأتي هذا الاتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ليشكل خطوة استراتيجية نحو تطوير التصنيع الزراعي وتوطين الصناعات الحيوية في مصر.

حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس خالد شكري، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، بالإضافة إلى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في دعم جهود التنمية الزراعية والصناعية. وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى لتعزيز شعار "صنع في مصر" من خلال تطوير القدرات التصنيعية المحلية، وتقديم منتجات وطنية ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن البروتوكول يشمل عدة مجالات رئيسية، منها تطوير النباتات الطبية والعطرية، ودعم صناعة العطور محليًا، وتدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى تعزيز الميكنة الزراعية من خلال إنتاج معدات وآلات حديثة تدعم كفاءة العمليات الزراعية. كما يتضمن البروتوكول العمل على تطوير أنظمة الري الحديثة لتقليل استهلاك المياه وتحسين جودة المحاصيل.

من جانبه، أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق بهذا التعاون البناء، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في دعم القطاع الزراعي. وأكد أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم لتنفيذ هذا البروتوكول، مشددًا على أهمية توطين صناعة العطور في مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضاف الوزير أن التصنيع الزراعي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، مما يسهم في جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

وفي ختام الحفل، دعا وزير الزراعة كافة قيادات الوزارة إلى إزالة أي عقبات قد تعيق تنفيذ هذا البروتوكول، مشددًا على ضرورة البدء الفوري في تطبيق بنوده لتحقيق الأهداف المنشودة في أقرب وقت ممكن.

يعكس هذا البروتوكول توجه مصر نحو تطوير البنية التحتية الزراعية والصناعية بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.