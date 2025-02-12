حكم صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق النصف من شعبان

دار الإفتاء: يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا وافق النصف من شعبان

رياض - احمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن صيام يوم الجمعة منفردًا يُكره شرعًا في الحالات العادية، إلا إذا توافرت أسباب دينية أو عادات عبادية خاصة لدى المسلم. ومن بين هذه الأسباب التي تجيز الصيام منفردًا أن يصادف هذا اليوم مناسبة دينية مثل يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان، وهو ما ينطبق على يوم الجمعة المقبل الموافق 14 فبراير 2025.

وأوضحت الدار أن صيام يوم الجمعة منفردًا يصبح مشروعًا أيضًا إذا كان جزءًا من عادة مستمرة مثل صيام يوم وإفطار يوم آخر، أو في حالة أداء صيام نذر ارتبط بحدث معين كعودة غائب أو شفاء مريض، كما يجوز صيامه لقضاء ما فات المسلم من أيام رمضان.

فضل شهر شعبان والنصف منه

بمناسبة اقتراب النصف من شعبان، أشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الشهر له فضل كبير في الشريعة الإسلامية، إذ شهد فرض صيام شهر رمضان في العام الثاني من الهجرة النبوية. ويعتبر النصف من شعبان مناسبة مباركة يُستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادات.

كما أكدت دار الإفتاء أن إحياء ليلة النصف من شعبان مستحب شرعًا، ويمكن إحياؤها بطرق متعددة مثل قراءة القرآن الكريم، والذكر، والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعمال البر مثل إطعام الطعام. وأوضحت أن النصوص الشرعية التي وردت بشأن فضل هذه الليلة جاءت عامة وغير مقيدة بصيغة دعاء معينة أو شكل محدد من العبادات.

فعاليات أكاديمية الأوقاف الدولية

وفي سياق منفصل، أطلقت أكاديمية الأوقاف الدولية يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 فعاليات أولى جلسات برامج إعداد المدربين لتدريب الأئمة من مختلف محافظات الجمهورية. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الوعي بقضية الغُرم والغارمين وأثرها على المجتمع.

وشهدت الجلسة الأولى عرضًا تعريفيًا قدمته الدكتورة حنان الدرباشي، رئيس قطاع الغارمين، تناولت فيه دور مؤسسة مصر الخير وأهدافها في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. بينما ركزت الجلسة الثانية، التي قدمها الأستاذ حازم محمد بيومي، على تنمية مهارات العرض والتقديم للأئمة والدعاة.

وقد أكد كل من الدكتور أشرف فهمي، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور خالد أبو العز، المدير الإداري للأكاديمية، على أهمية هذا البرنامج التدريبي في تطوير قدرات الأئمة والدعاة وتوسيع معارفهم بالقضايا المجتمعية، مما يسهم في تعزيز الدور الإيجابي للمسجد في معالجة التحديات الاجتماعية.