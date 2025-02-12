رئيس الوزراء يوجه بوضع آلية لدعم الأندية الجماهيرية

رياض - احمد صلاح - في إطار الجهود المستمرة لدعم الرياضة المصرية وتعزيز دور الشباب في المجتمع، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لبحث عدد من الملفات الهامة المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على حرص الدولة على دعم البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام الوطني برعاية طاقات الشباب والنشء، وبناء أبطال قادرين على المنافسة في مختلف الرياضات.

وعرض وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث تم تنفيذ 1301 برنامجًا ونشاطًا شبابيًا ورياضيًا، استفاد منها ما يقرب من 59.7 مليون شاب ورياضي.

كما أشار الدكتور أشرف صبحي إلى الإنجازات الرياضية التي حققتها مصر خلال هذه الفترة، حيث تم إحراز 3681 ميدالية في البطولات العالمية والقارية والعربية والأولمبية، بالإضافة إلى تحقيق 584 ميدالية من قبل اللاعبين البارالمبيين المصريين في 55 بطولة مختلفة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بوضع آلية لدعم الأندية الجماهيرية، مؤكدًا على دورها الهام في دعم الرياضة المصرية وتنمية المجتمع.