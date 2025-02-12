إصابة شخص في حادث اصطدام بقطار أعلى شريط السكة الحديد في شبرا الخيمة

إصابة شخص في حادث تصادم مع قطار بشبرا الخيمة

رياض - احمد صلاح - شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حادثًا مؤسفًا حيث أصيب شخص بعد أن صدمه أحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة شبرا الخيمة. وأفادت مصادر أمنية أن الحادث وقع في توقيتٍ غير مزدحم، مما ساهم في سرعة وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث.

تلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار وأحد المشاة على شريط السكة الحديد بمحطة شبرا الخيمة. وعلى الفور، توجهت قوة أمنية مدعومة بفريق من شرطة النقل والمواصلات إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابساته وتأمين المكان.

ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن المصاب كان يحاول عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، مما أدى إلى تعرضه لحادث التصادم مع القطار القادم بسرعة كبيرة. وأسفر الحادث عن إصابة الشخص بجروح متعددة، حيث تم نقله سريعًا بواسطة سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت الجهات الطبية أن المصاب يعاني من إصابات متفاوتة في أنحاء جسده، ويتم حاليًا تقديم الرعاية الطبية له مع متابعة حالته الصحية عن كثب. فيما بدأت السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث، للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء وقوعه.

وأشارت المصادر إلى أن حركة القطارات توقفت لفترة قصيرة بسبب الحادث، حتى انتهاء أعمال الفحص وإعادة تأمين شريط السكة الحديد. وقد تم استئناف حركة القطارات بشكل طبيعي بعد التأكد من عدم وجود أي عوائق تؤثر على مسارها.

من جانبها، ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بضرورة الالتزام باستخدام المعابر المخصصة لعبور المشاة، وتجنب عبور السكة الحديد من أماكن غير مخصصة لتفادي حوادث مشابهة. كما شددت على أهمية توخي الحذر والانتباه عند التواجد بالقرب من خطوط القطارات حفاظًا على سلامة الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحوادث تتكرر بسبب عدم التزام بعض الأفراد بإجراءات السلامة العامة، مما يستدعي مزيدًا من حملات التوعية حول مخاطر عبور السكة الحديد من الأماكن غير المصرح بها. وتواصل السلطات جهودها لتطوير البنية التحتية وتعزيز إجراءات الأمان في محطات القطارات بمختلف أنحاء الجمهورية.