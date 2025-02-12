الملك عبد الله يرفض دعوة ترامب للأردن لاستقبال النازحين الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 01:36 مساءً - ضغط دونالد ترامب على العاهل الأردني الملك عبد الله لاستقبال الفلسطينيين الذين سيتم تهجيرهم بشكل دائم بموجب فكرة الرئيس الأمريكي بتولي الولايات المتحدة قطاع غزة - حتى مع تصريح الملك بأن بلاده تعارض بشدة هذه الخطوة.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن خلال حديثه إلى جانب حاكم الدولة العربية في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أنه لن يتزحزح عن فكرته التي تنطوي على نقل سكان قطاع غزة الذين أصيبوا بالصدمة وتحويل المنطقة التي مزقتها الحرب إلى ما وصفه بـ "ريفييرا الشرق الأوسط".

أثار ترامب غضب العالم العربي بقوله إن الفلسطينيين لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بموجب اقتراحه لإعادة تطوير المنطقة التي دمرتها إسرائيل بسبب الهجوم.

يعتبر النقل القسري التعسفي والدائم للسكان جريمة بموجب اتفاقيات جنيف.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "سنأخذ الأمر على محمل الجد. سنحافظ عليه وسنعتز به. سنحققه في النهاية، حيث سيتم خلق الكثير من الوظائف للناس في الشرق الأوسط"، مضيفًا أن خطته "ستجلب السلام" إلى المنطقة.

وقال الملك عبد الله لاحقًا إنه أكد على "الموقف الثابت" للأردن ضد تهجير الفلسطينيين في غزة، وكذلك في الضفة الغربية المحتلة التي تحد بلاده.

وقال في منشور على X: "هذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون إعادة بناء غزة دون تهجير الفلسطينيين ومعالجة الوضع الإنساني المزري أولوية للجميع".