محافظ الجيزة: ضبط 2796 مخالفة تموينية متنوعة خلال يناير بأجمالي 120 طن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 01:36 مساءً -

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيراً بملف التموين وضبط الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار والغش التجاري ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه و توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وحماية حقوق المواطنين .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر يناير التي أسفرت عن ضبط ١٢٠ طن من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وذلك من خلال التعاون بين إدارات مديرية التموين والتجارة الداخلية وأجهزة المحافظة المختلفة في الأحياء والمراكز والمدن .

كما شدد المحافظ علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين .

وجاء في تقرير الجهود انه تم في مجال التفتيش علي المخابز البلدية والسياحية ضبط ٢٨.٥ طن دقيق بلدي مدعم ، وضبط ٢٥.٥ كجم دقيق فاخر مجهولة المصدر ، ١٦٤ بطاقة تموينية.

وفي مجال التفتيش والرقابة علي الأسواق والمحال العامة تم ضبط ١٦ طن ارز حر ، ٣.٥ طن أرز بسمتي ، ٩ طن مكرونة، ٥ طن ملح ، ١٩ سكر حر ، طن نشاء ، ٣ طن فول صويا ، ٣ طن لوبيا جافة وتوابل وطحينة ، ٤ طن مصنعات لحوم واسماك وجمبري مجمد .

كما اسفرت الحملات عن ضبط ٢.٥ طن مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ضمت خضار مجمد ، عدس أصفر ، ذرة صفراء ، جلوكوز حلويات ، لبن بودرة فول مدشوش ، عصير معلب ، مخللات ، مش ، زبادي ، شعرية سريعة التحضير ، تمور ، جبنة رومي ، مربي ، عسل اسود ، مقرمشات ، سميد بسبوسة ، نخالة نعمة وخشنة .

وفي مجال التفتيش علي مستودعات البوتاجاز والبنزين تم ضبط ٧٨ أسطوانة غاز منزلي ، والف لتر سولار ، ٤٠٠ لتر بنزين ٨٠ قبل بيعها بالسوق السوداء.

ومن جانبه قال السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير ٦٤٣ محضر عدم الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة وعدم وجود رخصة نشاط وشهادات صحية وفواتير للمنتجات الغذائية وتم ارسالها إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .