وزير الخارجية والهجرة يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 01:36 مساءً - ......

ترأس د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر المشارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، والتي تُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في إطار التحضير للقمة الإفريقية المقبلة التي تعقد يومي ١٥ و١٦ فبراير.