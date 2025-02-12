مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النار بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة الهاربين.. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة – مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام بالسجن والسجن المؤبد فى جنايتين "شروع فى قتل – سلاح وإستعراض قوة" ، وسبق إتهامه فى عدد من القضايا أبرزها "مخدرات - سرقة بالإكراه – سلاح بدون ترخيص) بمركز شرطة جهينة بسوهاج.

وبإستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وقد أسفر التعامل عن إصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج" ومصرع العنصر وضُبط بحوزته (4 قطع أسلحة نارية "رشاش متعدد – 3 بندقية آلية" - عدد كبير من الطلقات النارية - 51 خزينة - كمية من المواد المخدرة "الحشيش – الشابو").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.