اتحاد العمال: مصر لن تخضع لابتزاز ترامب ونتمسك برفض التهجير

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:36 صباحاً - أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، رفض كافة عمال مصر القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد فيها بقطع المساعدات عن مصر فى حال رفضها مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة، مستنكرا استخدام المساعدات كأداة ضغط لتحقيق أهداف سياسية.

وأضاف مرسال،: أن تصريحات ترامب، تؤكد عدم معرفته بالشعب المصري الذي يتمسك بكرامته ووطنيته ويقاوم أي محاولات للضغط عليه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن مصر لم ترضخ أبدا لأي محاولات ابتزاز أو ضغط، بل عملت على تعزيز استقلالية قرارها السياسي والاقتصادي وتنويع مصادر تمويلها و تسليحها.

وشدد على أن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، هو أمر مرفوض تماما، لما تمثله تلك الخطوة من تهديدات لأمن واستقرار المنطقة بالكامل، مؤكدا رفضه وشجبه الكامل لأي محاولات أو تصريحات أو الاقتراح بشأن انحراف أي دولة من دول العالم من أجل نقل الفلسطينيين من ديارهم إلى أي بلد عربي، مؤكدا أن حدود مصر المسجلة منذ فجر التاريخ عبر قطع حجرية وجرانيتية في الأهرامات وفي الأقصر وفي معابد الفراعنة المصريين الشامخة، مؤكدا وقوف النقابة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ علي الأمن القومي المصري.

وأكد نقيب العاملين بالزراعة، على دعم النقابة للموقف المصري الرافض بشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لتهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم وتصفية القضية، داعيا المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، والتأكيد على أن تلك التصريحات من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل تحقيق سلام دائم وعادل للجميع.