مصادر مصرية: مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:36 صباحاً - أكدت مصادر مصرية قبل قليل، على أن مصر تؤكد رفضها لتوطين سكان غزة وتتمسك بموقفها الثابت، كما أنها أشارت إلى أن مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أضافت المصادر المصرية، على أن مصر تشدد على أن أي حلول للأزمة يجب أن تضمن بقاء سكان قطاع غزة داخل أراضيهم.

وأوضحت المصادر، أن مصر تبدي استياءها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية.