حزب المستقلين الجدد يعلق على تهديد ترامب بإنهاء الهدنة: تصعيد خطير يهدد الجهود الدبلوماسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:30 مساءً - أكد حزب المستقلين الجدد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهديد بإنهاء الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة وتوعد حركة حماس بالجحيم إذا لم تطلق سراح الرهائن قبل يوم السبت تُعد تصعيدًا خطيرًا يهدد الجهود الدبلوماسية المبذولة.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذا التهديد، إذا كان محاولة للضغط على حماس أثناء التفاوض، فهو أمر مستبعد، لأن إطلاق سراح جميع الرهائن قبل يوم السبت يبدو غير واقعي وغير عملي، إلا إذا كان ترامب يسعى إلى تحميل حماس مسئولية انهيار الهدنة وفشل المفاوضات.

وأضاف عناني أن إطلاق هذه التصريحات لا يخدم المفاوضات الجارية بشأن المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بل قد ينسفها وينذر باندلاع الحرب مرة أخرى.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق طبيعي لتصريحات ترامب السابقة بشأن غزة ورغبته العارمة في الاستيلاء عليها وإنهاء القضية الفلسطينية بالقوة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الحزب دعمه للقيادة السياسية في جهودها الرامية إلى تثبيت الهدنة من خلال المساعي الدبلوماسية كخطوة أولى لإعادة الإعمار والمضي قدمًا نحو حل القضية دبلوماسيًا من خلال إجماع عربي وإقليمي ودولي غير مسبوق ضد تصفية القضية الفلسطينية.