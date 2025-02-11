الدفعة العاشرة من الجرحى الفلسطينيين تصل مستشفى العريش العام.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:32 مساءً - استقبل اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الدفعة العاشرة من الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية داخل مستشفى العريش العام، حيث تابع سير العمل في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، واطمأن على الحالات الصحية للجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى، كما استمع إلى شرح من الطاقم الطبي حول تطورات الحالة الصحية للمصابين ومدى استجابتهم للعلاج.

وشملت الجولة زيارة المرضى الفلسطينيين الذين وصلوا خلال الأيام الماضية، حيث حرص المحافظ على الاطمئنان على أوضاعهم الصحية والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأكد أن المحافظة تعمل على تسهيل جميع الإجراءات لضمان تلقيهم العلاج المناسب وتوفير كل سبل الراحة لهم ولمرافقيهم.

وفي تصريحاته خلال الزيارة، أكد اللواء خالد مجاور أن استقبال الجرحى الفلسطينيين يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتقديم الدعم الكامل للأشقاء في غزة، مشددًا على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المصابين في أسرع وقت ممكن وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفيات شمال سيناء، وعلى رأسها مستشفى العريش العام، تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير، مؤكدًا أن الفرق الطبية تبذل جهودًا كبيرة لضمان أفضل خدمة علاجية للجرحى.

لم تقتصر الجهود على تقديم الرعاية الطبية للمصابين فقط، بل شملت أيضًا توفير الخدمات اللازمة لمرافقي الجرحى الفلسطينيين، حيث تم توفير أماكن إقامة مناسبة وتقديم الدعم اللوجستي لهم لضمان راحتهم خلال فترة علاج ذويهم.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به الطاقم الطبي في مستشفى العريش، مثمنًا جهود الأطباء والممرضين وجميع العاملين في تقديم الرعاية الطبية المتواصلة للجرحى، كما وجه الشكر للجهات الأمنية والإدارية التي تسهم في تسهيل عملية استقبال المصابين ونقلهم من المعابر الحدودية إلى المستشفيات.

واختتم المحافظ زيارته بالتأكيد على استمرار جولاته التفقدية لمختلف مستشفيات المحافظة لمتابعة أوضاع الجرحى الفلسطينيين والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

الجرحى الفلسطينيين الجرحى الفلسطينيين

المحافظ مع احد الاطفال المصابين المحافظ مع احد الاطفال المصابين

المحافظ مع احد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش المحافظ مع احد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش

المحافظ مع احد الجرحى الفلسطينيين المحافظ مع احد الجرحى الفلسطينيين

جانب من استقبال الجرحى جانب من استقبال الجرحى

سيارات الاسعاف سيارات الاسعاف