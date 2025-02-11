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القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5

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القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاهرة استضافت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة مشاركة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وتناقش أعمال اللجنة التي تضم قادة وضباطا عسكريين ليبيين من مختلف المناطق الليبية، ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

 

كما تبحث اللجنة دفع توحيد المؤسسات الأمنية جنبا إلى جنب المؤسسة العسكرية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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