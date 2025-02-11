تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد مباراة فاركو ضد الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:30 مساءً - ترتيب جدول الدورى المصري ، بعد مباراة اليوم بين الزمالك وبتروجت، شهد حفاظ الزمالك على المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 26 نقطة بعد فوزه على فاركو بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى نايل ليتواجد الفريق الأبيض فى مركزه وبفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز صاحب الصدارة .

سجل هدف فوز الزمالك أحمد جمال لاعب فاركو بالخطأ فى مرماه، وشهدت المباراة طرد محمود جهاد لاعب الفارس الأبيض فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.