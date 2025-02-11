الزمالك يعلن مشاركة زيزو فى مباراة بتروجت بعد الإنذار أمام فاركو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:30 مساءً - قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق لن يغيب عن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الواحد السيد أن زيزو حصل على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة اليوم أمام فاركو بعد حصوله على بطاقة صفراء من قبل في مباراة سيراميكا كليوباترا، وشدد على أن البطاقة التي حصل عليها اليوم ليست الثالثة، ولم يحصل على أي بطاقات في مباراة طلائع الجيش.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 26 فى المركز الثالث، بعدما خاض 13 مباراة حقق 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاثة خسائر، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13، بينما يمتلك فاركو 18 نقطة فى المركز الثامن، بعدما لعب 13 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.