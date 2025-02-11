جروس يعلق عن رحيله من الزمالك: "لا أعرف اللغة العربية ولا أعلم ما يتردد عنى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:30 مساءً - قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه واجه صعوبة في مباراة فاركو اليوم بسبب أرضية ملعب المباراة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "سعيد بالروح الجيدة للاعبين وتحقيق الفوز، ولابد من التركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت".

وتابع جروس قائلاً: "فاركو فريق جيد ولكن الزمالك نجح في الحد من خطورة المنافس، والتوفيق حالف فريقه في الهدف الذي سجله مدافع فاركو في مرماه بالخطأ قبل نهاية الشوط الأول".

وأوضح المدير الفني أن محمد السيد لاعب الوسط أدى بشكل جيد ولعب بروح عالية جداً، معرباً عن أمنيته بتواجد وجاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة في المباريات، مشدداً أنه يفضل الحديث عن العناصر التي تشارك في المباراة.

وعلق جروس على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تدريب الفريق وتوليه منصب المدير الرياضي قائلاً:" لا أعلم اللغة العربية، ولا أعلم ما يُكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث".

وفيما يخص البطاقات الملونة التي حصل عليها عدد من لاعبي الفريق في لقاء اليوم قال المدير الفني:" لا أفضل الحديث عن القرارات التحكيمية".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة .