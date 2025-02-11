الداخلية تنفى مزاعم الإرهابية بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:33 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته إحدى الكيانات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، بشأن مزاعم بحرمان نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل من العلاج والتريض، فضلاً عن عدم حصولهم على متطلباتهم المعيشية التى ترغب أسرهم فى تقديمها لهم.

وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وتخضع لإشراف النيابة العامة، فضلاً عن أنه يتم مراعاة أحقية أسر النزلاء فى تقديم متطلبات لهم وفقاً للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وأن تلك المزاعم تأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات، فى محاولة لإثارة إنطباعات خاطئة تجاه السياسة العقابية الحديثة والتى لاقت إستحسان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى، وذلك بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام.