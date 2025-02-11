تأجيل خروج عصام صاصا بعد سداد 5 غرامات مالية غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:33 مساءً - قررت جهات المعنية، تأجيل خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى الحادث الذى أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الطالبية لغدا الأربعاء.

كان المقرر أن يتم خروج عصام صاصا من محبسه اليوم، ويعرضه على قسم شرطة الطالبية للكشف عن الصحيفة الجنائية له تم اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها غدا ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

وتورط مطرب المهرجانات عصام صاصا فى حادث سير مما تسبب فى وفاة شخص وهو تحت تأثير المخدرات، وتم ضبطه عقب عودته من إحدى الدولة التى كان متواجد فيها لإحياء حفل غنائى، يوم 11 أغسطس.

وقدم عصام صاصا إلى محكمة الجنايات بتهمتى القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات، وتصالح مع أسرة الضحية وقضت المحكمة ببراءته فى قضية القتل الخطأ بينما صدر ضده حكم بالحبس لمدة 6 أشهر.

وأثناء تواجد عصام صاصا خارج البلاد بعد ارتكاب الواقعة طلب من شقيقه عمل توكيل فى الشهر العقارى لأحد المحامين بهدف الدفاع عنه، وقام شقيقه بتنفيذ ذلك وتزوير التوكيل نظرا لعدم وجوده.

وقدم للمرة الثانية للمحاكمة حيث أصدرت المحكمة حكما ضد عصام صاصا فى قضية التزوير بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

وتحسب مدة حبس عصام صاصا من يوم ضبطه فى 11 أغسطس وحتى قضائه مدته الحبس 6 أشهر، بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، وهو ما يعنى خروجه خلال شهر فبراير 2025.