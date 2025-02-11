مائل للبرودة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:32 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى و شمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الأربعاء، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



ونشاط رياح على مناطق على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغرى 11 درجة .