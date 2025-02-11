القاهرة الإخبارية: الاحتلال يمنع عبور 20 شاحنة مساعدات إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:30 مساءً - قال رمضان المطعني، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن المشهد الإنسانى على المعبر يشهد تطورات متسارعة، حيث تقلص عدد الشاحنات التى دخلت إلى قطاع غزة مقارنة بساعات الصباح الأولى.

أضاف أن نحو 250 شاحنة عبرت إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت نحو 20 شاحنة، كانت تحمل بيوتًا متنقلة وأجهزة ومستلزمات طبية، ورفضت السماح لها بالمرور إلى داخل القطاع، موضحًا أن هذه السياسة مستمرة منذ أيام، حيث يتم منع دخول هذه المواد رغم الحاجة الماسة إليها.

وفيما يخص عمليات إجلاء المصابين، أشار المطعني إلى أن الدفعة العاشرة من الجرحى والمرضى الذين تم إجلاؤهم عبر المعبر بلغت 52 حالة، بينهم عدد من المرافقين، ليرتفع إجمالي الحالات التي خرجت منذ بدء عمليات الإجلاء إلى 408 حالات، لافتًا إلى أن بعض المصابين لا يزالون يخضعون للإسعافات الأولية والتشخيص داخل المعبر، قبل نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء، مثل مستشفى الشيخ زويد والعريش، بينما تم عزل بعض الحالات التي استدعت حجراً صحياً وفق الإجراءات الطبية المتبعة.

أشار إلى استمرار تحليق الطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء شرق مدينة رفح الفلسطينية منذ ساعات، لافتًا إلى سماع أصوات تبادل إطلاق نار في المناطق المحيطة بالمعبر من الجانب الفلسطيني، دون معلومات دقيقة حول مصدرها.