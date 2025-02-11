وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:29 مساءً - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى للجيش الثالث الميدانى، الذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هشام شندى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها حرص مقاتلى الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وتضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التعبوية والأعمال السابقة المنفذة فى مختلف المراحل، كذلك عرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثالث الميدانى ، كما ناقش عدداً من المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية إتخاذ القرار الأمثل للتعامل مع كافة المواقف المفاجئة أثناء إدارة العمليات، وطالب رجال الجيش الثالث الميدانى بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفة بها تحت مختلف الظروف، كما شاركهم تناول وجبة الغداء.

وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى المهام التى تم تنفيذها وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم طبقاً لطبيعة الموقف.



