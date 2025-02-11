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رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة فى احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

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رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة فى احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:32 صباحاً - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الرسمى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب، يوم الخميس 13 من فبراير 2025م الموافق 14 من شعبان 1446ه.

 

ودعت وزارة الأوقاف الإعلاميين والصحفيين الراغبين في تغطية احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، للحضور يوم الخميس 13 من فبراير 2025 م قبل المغرب بنصف ساعة على الأقل بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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