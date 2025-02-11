وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ”صوتك مسموع” في يناير 2025...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:31 صباحاً - د.منال عوض : تلقينا 7400 رسالة تضمنت 704 شكوى تم حل 583 شكوى بنسبة استجابة 82.8%

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة تواصل نجاحها في حل مشكلات وشكاوى المواطنين وخدمتهم على مستوي جميع المحافظات بما يساهم في دعم جهود الوزارة لتعزيز التواصل مع كافة المواطنين والاستجابة السريعة و الفورية لمطالبهم وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها في أكتوبر 2018 حتى الآن حوالى 853 ألف و510 رسالة تضمنت 134 ألف و600 شكوي، تم حل 133 ألف شكوى بنسبة إنجاز 98.8%، ويجري التعامل مع باقى الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم ، حول جهود مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2018 وحتى شهر يناير 2025، لتلبية شكاوى المواطنين، والتواصل بصورة سريعة ومستمرة معهم عبر وسائل التواصل المعلنة بالوزارة والمحافظات والعمل على سرعة اتخاذ اللازم نحو حلها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ، أنه خلال شهر يناير 2025 شهدت المبادرة استقبال 7,480 رسالة، تضمنت 704 شكوي، تم حل 583 شكوى بنسبة استجابة 82.8%، ويجري العمل على حل 121 شكوى أخرى، حيث تقوم المبادرة بفحص وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص ومتابعتها لتحقيق أفضل استجابات ممكنة بالتوازي مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتذليل المعوقات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات.

وأضافت د. منال عوض، أن أكثر الشكاوى الواردة خلال شهر يناير الماضي تمحورت حول شكاوي الإشغالات بإجمالي 197 شكوى، يليها شكاوي القمامة والمخلفات بـ 180 شكوى، ثم مخالفات البناء بعدد 160 شكوى، فضلاً عن 145 شكوى خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى 22 شكوى خاصة بتعريفة الركوب وزيادة الأسعار وتم توجيهها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن المبادرة تعتمد على عدة قنوات لضمان سهولة تواصل المواطنين، موضحةً تفاصيل التفاعل عبر كل منها حيث استقبلت خدمة الواتس آب 2,856 رسالة، منها 457 شكوى، تم حل 374 شكوى بنسبة 81.8%، ويجري التعامل مع 83 شكوي، كما تلقت صفحة الفيسبوك 4,460 رسالة، شملت 202 شكوى، تم حل 174 شكوى بنسبة 86%، ويجري العمل على 28 شكوي، فيما بلغ عدد المتابعين للصفحة 96 ألف و682 متابعًا، بينما تلقى البريد الإلكتروني 164 رسالة، تضمنت 45 شكوى، تم حل 35 شكوى، وجارٍ استكمال معالجة 10 شكاوى بنسبة استجابة 77.8 % ، فيما تلقى الخط الساخن 724 اتصالًا هاتفياً، تضمنت اقتراحات المواطنين، واستفسارات حول الشكاوى المقدمة، وبلاغات عن البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة مستمرة في تطوير مبادرة "صوتك مسموع" وتحسين سرعة الاستجابة لحل شكاوى المواطنين بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية، مشيرةً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة تعكس التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين وتعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة وشفافية.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع " من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01200353111 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على (فيسبوك) (صوتك مسموع) والبريد الإلكتروني [email protected] .