رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:31 صباحاً - تفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، بإنابة السيد الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، في حضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة، وذلك بمسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب صلاة المغرب، يوم الخميس ١٣ من فبراير ٢٠٢٥م الموافق ١٤ من شعبان ١٤٤٦هـ.

ويسر وزارة الأوقاف دعوة السادة الإعلاميين والصحفيين الراغبين في تغطية احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة، للحضور يوم الخميس ١٣ من فبراير ٢٠٢٥م قبل المغرب بنصف ساعة على الأقل بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.