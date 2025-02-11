متحدث الوزراء: هدفنا تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:31 صباحاً - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفق المعايير العالمية الصحية، لافتا إلى أن قطاع الصحة في مصر يحظى بأهمية كبرى لأنه يمثل خدمة أساسية للمواطنين، لذلك نستهدف رفع كفاءة المنشآت الجديدة وبناء منشآت أخرى وتوفير أسرة للعدد الكافي من المرضي ليلائم احتياجات كل المواطنين بمختلف المحافظات.

وقال "متحدث الوزراء" - في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم - "إن المرضى في أقصى الصعيد والمناطق البعيدة عن القاهرة، كانوا يضطرون، للسفر للعواصم الكبرى لإجراء العمليات الجراحية، لكن اليوم أصبح لدينا بكل مركز رئيسي فى كل محافظة، مستشفى متكامل لديه القدرة على تقديم الخدمات الصحية، بخلاف سعي الدولة للتوسع من خلال مراكز المحافظات لتوفير عدد كاف من المستشفيات والأسرة التي تغطي الاحتياجات المطلوبة".

وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص أساسية لتقديم الخدمات الصحية والطبية، ولدينا بعض النماذج الناجحة التي قام رئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، بتفقدها مؤخرا، ومن أهمها مستشفى بهية وأهل مصر، والتي تعد من النماذج الناجحة لأنها تمت بالشراكة ما بين الدولة والقطاع الأهلي لتنظيم الإدارة والتشغيل، لافتا إلى أن الدولة تمنح الأرض للمؤسسات الأهلية، ليتم بناء مستشفيات ذات جودة وقيمة مضافة للقطاع الصحي.

وأشار إلى أن عملية التطوير التي تتم للمنشآت الطبية مهمة وضرورية، وذلك وفقا لما صرح به وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أمس، حيث أعلن أنه من المتوقع الانتهاء من 55 مستشفى خلال العام المالي (2025-2026) ، بإجمالي 11 ألف سرير لمختلف التخصصات الطبية والعلاجية على مستوى 24 محافظة.

وتابع :"إنه جار خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة القاهرة، العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، حيث يشمل المشروع تجديد 150 وحدة ومركزا طبيا و61 مستشفى؛ ما يعكس حجم الجهد المبذول فى المحافظة"، لافتا إلى أن هذا التجديد سيشمل تحسين البيئة المحيطة بالوحدات الطبية مثل التشجير وإزالة المخلفات ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك بالتنسيق مع المحافظة.