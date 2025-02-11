وزير الخارجية والهجرة يلتقي برئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:30 صباحاً - استمرارا للقاءات التي يجريها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع أعضاء الكونجرس، التقي يوم الاثنين ١٠ فبراير مع السناتور "سوزان كولينز" رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.

استعرض الوزير عبد العاطى خصوصية العلاقات المصرية - الأمريكية التى تجاوزت أربع عقود والتفاعل النشط بين مصر والكونجرس، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

وشهد اللقاء تبادل للرؤى بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مبرزا الجهود التى تبذلها مصر لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والاسري بمراحله الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية وأهمية الإسراع فى برامج التعافي المبكر بما يمهد لعملية اعادة الإعمار. وشدد الوزير على ضرورة ايجاد أفق سياسى للصراع الفلسطينى - الاسرائيلى يفضى إلى إقامة دولة فلسطينية استنادا لحل الدولتين.

من جانبها، أكدت السناتور كولينز على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، معربة عن تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما ثمنت جهود الوساطة التي اضطلعت بها للتوصل إلي اتفاق وقف اطلاق النار في غزة.