جامعة حلوان تنظم حفل تخرج خريجي ماجستير إدارة التعليم الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:30 صباحاً - نظّمت جامعة حلوان حفل تخرج دفعة جديدة من برنامج الماجستير في إدارة التعليم الدولي INEMA بين جامعة حلوان وجامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د. Jörg U. Keßler رئيس جامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا، د. Susan Harris-Hümmert، د. هيثم سويلم مدير مكتب الوافدين، د. Michael Kruger المنسق الألماني، الاستاذة فريدة محمد هاشم امين الجامعة المساعد وأعضاء هيئة التدريس من الجامعتين.

وتم الحفل تحت إشراف الدكتورة مها ابو حطب مدير البرنامج، والدكتورة نجلاء ضياء منسق البرنامج.

شهد الحفل تخرج الدفعة (12) من البرنامج والتي يآتي طلابها من ١٢ دولة مختلفة، شملت: مصر، ألمانيا، تونس، لبنان، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أفغانستان، باكستان، قيرغيزستان، بنغلاديش، وهاواي، مما يعكس الطابع الدولي للبرنامج والدور الذي يلعبه في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين الطلاب من مختلف دول العالم.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل أن تنوع الخلفيات الثقافية للطلاب يعزز من تبادل الخبرات والمعرفة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجال التعليم الدولي، مما يسهم في تطوير النظم التعليمية على المستوى العالمي. كما أشاد بالدور الفاعل للبرنامج في إعداد كوادر قادرة على إحداث تأثير إيجابي في قطاع التعليم.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الماجستير في إدارة التعليم الدولي يتميّز بدمج الإطار النظري مع الخبرة العملية والتدريب المكثف، مما يجعله فريدًا مقارنةً بالبرامج الأخرى. كما أعرب عن تقديره لكل من ساهم في دعم البرنامج، مما ساهم في تحقيق هذا المستوى من التميز والنجاح.

من جانبه، أشار الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تنظيم هذا الاحتفال يعكس عمق التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر وألمانيا، خاصة في ظل التوسع في الشراكات البحثية والتعليمية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن برنامج الماجستير المشترك في إدارة التعليم الدولي (INEMA) يتيح للطلاب فرصًا واسعة لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، مما يعزز من جودة التعليم العالي ويرسّخ مفاهيم الابتكار والتطوير المستمر.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة مها أبو حطب أن البرنامج يُعد الأول من نوعه في مصر، حيث يستهدف تأهيل الكفاءات القادرة على تولّي مناصب قيادية في المنظمات التعليمية، مع تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات متعددة الثقافات في إدارة التعليم الدولي.

كما أكدت الدكتورة نجلاء ضياء أن البرنامج يمكّن الطلاب من وضع الاستراتيجيات، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتنفيذ معايير الجودة، إلى جانب تبنّي الأفكار المبتكرة في عمليات التعليم الحديثة.

كما تضمنت حفلة التخرج كلمة للسيدة Lorena Mohr الملحق الثقافي للعلوم بسفارة ألمانيا أشادت فيها بأهمية البرنامج وتفرده على مستوى العالم والدعم الذي تقدمه ألمانيا له خاصة من خلال المنح المقدمة من الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

كما تضمن الحفل كلمة رئيسية للسيدة منى أيوب مدير إدارة التعليم والتدريب المهني بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية بمصر وعضو اللجنة الاستشارية - مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية – وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

والذي أكدت فيها على أهمية التعاون مع الجامعة خاصة في مجالات التعليم الفني والبحوث وعلى اهتمام الدولة المصرية بإنشاء هذا النموذج من المدارس والذي يربط بين الثقافة المصرية والألمانية.

وألقى كلمة الخريجين ا. رغدة هشام نائب مدير المشروعات بالوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي GIZ .

يُذكر أن البرنامج يفتح أبوابه لاستقبال دفعة جديدة، حيث يستمر التقديم للدفعة الخامسة عشرة حتى 15 مارس. ويعد هذا البرنامج فرصة فريدة للراغبين في الانضمام إلى شبكة عالمية من محترفي التعليم، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال الحيوي.

وجاء الحفل بالتزامن مع الفترة التدريسية للبرنامج للدفعة (١٣) و الدفعة (١٤) والتي استمرت من ٢ -١٠ فبراير حيث يتميز البرامج بنظام التعليم المدمج Blended Learning والذي يقوم على مراحل حضور فعلية في مصر وألمانيا ومراحل حضور اونلاين.

للمزيد من التفاصيل والتقديم، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرنامج قبل انتهاء فترة التسجيل. www.inema-master.com