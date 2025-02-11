أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، مشيرةً إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل سقوط أمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع