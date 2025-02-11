نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 في مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، مشيرةً إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل سقوط أمطار ونشاط الرياح في بعض المناطق.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
طقس نهارًا
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: مائل للبرودة.
- السواحل الشمالية: طقس بارد.
- شمال الصعيد: معتدل الحرارة.
- جنوب سيناء وجنوب البلاد: مائل للدفء.
طقس ليلًا
- شديد البرودة على معظم الأنحاء، مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
الظواهر الجوية المتوقعة
- فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بينما تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.
- نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.
- حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد.
درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|17°
|11°
|السواحل الشمالية
|17°
|10°
|شمال الصعيد
|18°
|7°
|جنوب الصعيد
|22°
|10°
تحذيرات الأرصاد الجوية
- ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصةً في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.
- الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد سقوط أمطار، بسبب احتمالية انزلاق الطرق.
- تجنب الأنشطة البحرية في المناطق التي تتعرض لنشاط الرياح، خاصة على السواحل الشمالية الغربية.