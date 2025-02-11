الدكتور خالد العنانى مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يقابل قداسة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:29 صباحاً - صرح السفير حسين السحرتي سفير جمهورية مصر العربية لدي الفاتيكان بأن الدكتور/ خالد العناني، المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، قام بزيارة الى دولة الفاتيكان يوم ١٠ فبراير ٢٠٢٥، وقد رافقه خلالها الوزير المفوض/ وائل عبد الوهاب مدير حملة الترشيح، وذلك في اطار الترويج للحملة.

التقى الدكتور/ خالد العنانى خلال الزيارة بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم الاثنين ١٠ فبراير الجاري في المقر الباباوى حيث استعرض خلال اللقاء ملامح رؤية سيادته لمنظمة اليونسكو والخطوط العريضة لها، مؤكداً على أن بناء السلام والاحترام المتبادل يتحقق بالحوار والثقافة، وأن قوة الحوار والتعليم الجيد يعدان جسر يربط القلوب والعقول، وأن العلم والمعرفة أدوات تدعم الكرامة الإنسانية.

أكد الجانبان على أهمية تمكين المرأة مع الاعتراف بأن الرفع من شأن المرأة هو في حد ذاته رفع من شأن مجتمعات بأكملها، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع واحترام غالبية الأصوات التي عادة تكون غير مسموعة.

كما اتفقا على الدور المحورى الذى تضطلع به منظمة اليونسكو في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبيعي والنهوض بالتعليم ونشر العلم والتكنولوجيا والثقافة، ودورها في تعزيز التفاهم والتسامح في جميع انحاء العالم.